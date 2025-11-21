وقف بجانب ترامب ضخم الجثة ومتباهياً .. كم عملية تجميل أجرى رونالدو لوجهه وكم كلفتها ؟

لفت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار كعادته، في حفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفاخر.

وحضر رونالدو الحفل الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الثلاثاء، وسط نخبة من المليارديرات ورجال الأعمال.

كان النجم البرتغالي الذي سار في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض وجلس بجوار أهم رجال العالم نجما عالميا واثقا، ضخم الجثة، ومتباهيا. وكذلك خطيبته جورجينا رودريغيز، التي دخلت الغرفة الكبرى أمامه والتي تصغره بتسع سنوات، ومع ذلك، بالكاد بدا رونالدو أكبر منها سنا بيوم واحد.

يوم الثلاثاء، ظهر رونالدو بابتسامته الساحرة، ودون أي تجاعيد ظاهرة، حيث لا يخفى على أحد برنامجه التدريبي المكثف، لكن هذا لا يعني أن اللاعب البرتغالي الدولي لم يتلقَّ أي مساعدة من نوع آخر. فخلال 22 عاما منذ ظهوره الأول في أولد ترافورد، التي وصلها "ضعيفا" و"هزيلا"، كما اعترف ذات مرة عن نفسه في الثامنة عشرة من عمره، خضع رونالدو لعدة عمليات تجميل لتحسين مظهره الضخم، وفقا للدكتور إيلي ليفين، أحد أبرز جراحي التجميل في مدينة نيويورك.

ويعتقد الدكتور ليفين، مدير جراحة التجميل في مركز جراحة التجميل والأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، أن جسر أنف رونالدو أصبح أكثر "رقيا"، وأن جوانب أنفه أصبحت "ضيّقة بشكل ملحوظ".

وقال الطبيب المعروف في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "هذا يتوافق مع عملية تجميل الأنف التي لم تقتصر على تجميل طرفه فقط، بل تم نحت الجزء العلوي والظهر بالكامل بشكل أكبر، وهذا يشير إلى أنه بالإضافة إلى جراحة الغضروف المحتملة، هناك احتمال كبير أن تكون عظام أنفه قد كُسرت وأُعيد تشكيلها".

ومع ذلك، يعتقد الدكتور ليفين أن علاج أسنان رونالدو ربما لم ينتهِ بتغطيتها بالبورسلين، قائلا: "كانت لثته ظاهرة قبل ذلك، لكن لاحقا لم تعد تظهر على الإطلاق. هذا يُشير بالتأكيد إلى شيء يُقلل من ظهور اللثة، ربما قلل جزءا من العظم في تلك المنطقة ورفع منطقة الأسنان العلوية بأكملها، مما قد يُزيل أيضا هذا النوع من الابتسامة اللثوية".

ينطبق الأمر نفسه على عظام وجنتي رونالدو المرتفعة الخالية من العيوب، والتي يعتقد الدكتور ليفين أنها "مُحسّنة".

يوضح الدكتور ليفين: "لا يتعلق الأمر باختلاف وجنتيه عما كانا عليه في سن 18 أو 19، لكنه لا يبدو أسوأ.. الخلاصة هي أنه نحيف وذو لياقة بدنية عالية، وهذا يُقصد به الإطراء أكثر منه الإهانة".

وواصل: "المشكلة هي أنه عندما تبلغ الأربعين من العمر وتكون نحيفا وذا لياقة بدنية عالية، فإنك عادة ما تفقد بعضا من حجم تلك المنطقة.. إنّ حفاظه على هذا الحجم يدلّ على رغبته في زيادة حجمه.. فبينما يبدو رائعا، قد يكون ذلك بفضل الفيلر، أو نقل الدهون، أو أي شيء آخر".

ويقول الدكتور ليفين عن شعر رونالدو الكثيف الداكن: "إذا نظرت إلى خط شعره فستجد أنه لم يتغير بنسبة 100%.. لا يوجد أي تغيير يُذكر عند التدقيق فيه، والآن، هل يُمكن أن يكون لديه أعظم جين للشعر في العالم؟.. بالتأكيد، هذا ممكن.. لكن من الممكن أيضا أنه أجرى بعض التعديلات على طول الطريق".

ويقدر الدكتور ليفين أن التكلفة الإجمالية للإجراءات المزعومة التي خضع لها رونالدو قد تصل إلى ما يزيد على 100 ألف دولار، وربما تصل إلى 250 ألف دولار.