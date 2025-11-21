مغني راب يختطف معجباً ويعذّبه لساعات طويلة بطريقة صادمة

اعتقلت الشرطة الفرنسية نجم الراب الشهير زولا بعد اتهامه بالاشتراك في حادثة اختطاف وتعذيب استهدفت أحد معجبيه.

وتمكنت السلطات من توقيف الفنان البالغ من العمر 26 عاماً وثلاثة من شركائه في بلدة "لو بان" بمقاطعة "سين-إي-مارن" بعد حملة أمنية واسعة شارك فيها نحو أربعين عنصراً.

وأفادت التحقيقات بأن الواقعة وقعت مساء السادس من نوفمبر، حين توجه الشاب البالغ من العمر 19 عاماً إلى منزل زولا على أمل التقاط صورة تذكارية معه.

وحسب رواية الضحية، تحوّل اللقاء إلى مطاردة في الشارع حين حاول الشاب الهروب بعدما رأى المجموعة العنيفة التي برفقة نجمه المفضّل، قبل أن يُقاد قسراً إلى داخل المنزل، حيث تعرّض لساعات من الاعتداء الجسدي والنفسي، شملت الضرب المبرح، وإجباره على خلع ملابسه وإحراقها، وتوجيه تهديدات باستخدام سلاح ناري، مع إطلاق أعيرة قريبة منه في الطابق السفلي لإرهابه.

وأضافت صحيفة "ذا صن" أن المعتدين صادروا هاتفه وبطاقته المصرفية، وأتلفوا سيارته بثقب الإطارات وتحطيم المرايا، مهددين إياه بالقتل إذا أبلغ الشرطة.

ولجأ الضحية لاحقاً إلى أقاربه الذين أبلغوا السلطات، ما أدى إلى إطلاق الحملة الأمنية التي أسفرت عن اعتقال زولا وشركائه.

ويواجه المتهمون تهماً تشمل الاحتجاز غير القانوني، والعنف الشديد، والسرقة ضمن عصابة منظمة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف كامل ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.