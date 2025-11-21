مختفية بسبب الكآبة ووزنها الزائد .. مصريون يسألون : أين شيرين ؟

تصدر اسم المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فعل عدد من الجمهور هاشتاغاً بعنوان "أين_شيرين" نظراً لاختفائها منذ فترة وعدم تداول أي أخبار عنها.

فيما كشف مصدر مقرب من المطربة في تصريحات أنها تتواجد حالياً في منزلها وتعاني من حالة اكتئاب شديد، حتى إنها التزمت غرفتها ورفضت مقابلة أحد خلال الفترة الماضية.

كما أضاف المصدر أن شيرين تعاني من الوزن الزائد الذي منعها من الظهور خلال الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أنها "تلقت عرضاً لإحياء حفل غنائي داخل مصر، واعتذرت لمنظميه".

وأوضح أنها علقت نشاطها الفني بشكل كامل، وطلبت من فريق عملها إلغاء كافة ارتباطاتها خلال الفترة الحالية لحين إشعار آخر.

إلى ذلك، أكد أن شيرين "منقطعة بشكل شبه كامل عن العالم الخارجي، حتى إنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تسمح لأحد بدخول غرفتها سوى ابنتيها فقط عندما تريدان رؤيتها والحديث معها، إلا أن ذلك لا يحدث إلا بين حين وحين".

كما ذكر المصدر أن الفنانة الشهيرة انقطعت عن العلاج خلال الفترة الماضية ورفضت استكماله، كما حدثت مشكلة بينها وبين الفريق الطبي المعالج لها، لكن الأمور استقرت بعض الشيء منذ أيام قليلة، ومن المفترض أن تستكمل علاجها مرة أخرى حتى تستطيع مواصلة العمل على ألبومها الجديد.

يذكر أن شيرين كانت قد حررت محضراً بعدم التعرض ضد شقيقها محمد عبد الوهاب الأسبوع الماضي، في قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بسبب خلافات سابقة بينهما.