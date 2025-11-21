طفل إيطالي بعمر عامين يختنق بسترته أثناء لعبه في حضانته

في حادث مأساوي، توفي طفل يبلغ من العمر عامين بعد أن خنقته سترته أثناء لعبه في حضانته.

ونقلت وسائل إعلام أن لياناردو ريتشي كان في فناء حضانته في بيبيينا، بالقرب من أريتسو، وسط إيطاليا، عندما وقعت المأساة أواسط هذا الشهر. وقال موقع "لا ستامبا" الإخباري الإيطالي أنه ربما كان يركض أو يحاول التسلق عندما علق رباط سترته، على ما يبدو، بغصن شجرة وخنقه.

وبعد لحظات، وجده موظفو الحضانة فاقدًا للوعي، وتم استدعاء خدمات الطوارئ. وحاول المسعفون إنعاش الطفل، لكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذه، وأُعلنت وفاته في مكان الحادث.

ولاحقا أخلت الشرطة الحضانة، ووضعت حواجز أمنية، لاستكمال التحقيق بعدما فتحت النيابة العامة قضية قتل غير عمد.

وقالت تعاونية كويني، التي تدير الحضانة: "لا نجد كلماتٍ تُخفف الألم المُبرح الذي يشعر به والدا وعائلة الطفل الذي فقد حياته هذا الصباح. إن هذه المأساة تُحزننا أيضًا، لأننا نشعر بأن الأطفال الذين يُحيّوننا بابتسامة كل صباح هم أطفالنا. وقد استعد موظفونا، الذين غمرتهم الصدمة والذهول جراء هذه المأساة، للمثول أمام للمُحققين".