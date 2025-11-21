رجل يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة ركاب: زوجتي معها قنبلة

اضطرت رحلة جوية متجهة من دالاس إلى شيكاغو إلى الهبوط اضطرارياً في سانت لويس صباح الأحد الماضي بسبب تهديد مزعوم بوجود قنبلة، وفقاً لتقارير وسلطات.

وأفادت شركة الطيران لصحيفة "ناشيونال بوست" في بيان لها أن رحلة رقم 380 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت تُجري رحلتها اليومية المعتادة بين تكساس وإلينوي عندما حوّل الطيار مساره إلى مطار ميسوري بعد حوالي ثلثي الطريق إلى وجهته النهائية "لمعالجة مشكلة أمنية محتملة". في غضون ذلك، صرّح مصدر لصحيفة "سانت لويس بوست ديسباتش" أن أحد الركاب ادعى أن حقيبة زوجته تحتوي على قنبلة. وأفادت الصحيفة بأنه تم إلقاء القبض على رجل مجهول الهوية، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد وُجهت إليه تهمة رسمية أم أنه لا يزال رهن الاحتجاز. وصرحت روندا هام نيبروغ، مديرة المطار، لصحيفة "بوست ديسباتش" بأنه تم إجلاء الركاب الـ 118 المتبقين وخمسة من أفراد الطاقم على متن الطائرة 737-700 بعد وقت قصير من هبوطها في سانت لويس حوالي الساعة 8:40 صباحاً.

وظلت الطائرة متوقفة على ممرات الطائرات لساعتين تقريبًا بينما قامت جهات إنفاذ القانون بتقييم الوضع.

ولاحقا صرحت شركة يونايتد إيرلاينز أن جهات إنفاذ القانون فتشتها لكنها لم تعثر على أي أثر لجهاز متفجر، مما سمح للركاب بالصعود إلى الطائرة ومواصلة رحلتهم إلى شيكاغو، حيث هبطوا في النهاية بعد أكثر من خمس ساعات من موعد وصولهم المقرر. ووفقًا لمجلة People، قالت إدارة شرطة سانت لويس متروبوليتان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتولى التحقيق، حول سبب ادعاء الرجل الذي قاد إلى عملية الهبوط الاضطراري تلك.