13 مليون زائر لـ «عالم فيراري» خلال 15 عاماً

تحتفل مدينة «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» بمرور 15 عاماً على تأسيسها، حيث قدمت خلالها لزوارها أجواء عائلية استثنائية حافلة بالسرعة والتشويق والحماسة.

وقال نائب المدير العام لعالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، فينود كولاني: «استقبلت (عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي) خلال 15 عاماً منذ افتتاحها أكثر من 13 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وقدمت لهم تجارب استثنائية تُجسّد علامة فيراري عبر ألعاب حماسية وقصص مُلهِمة وفنون الضيافة الإيطالية الأصيلة، لذلك يُمثّل احتفالنا اليوم أكثر من مجرد احتفاء بالإنجازات الماضية، إذ يُجسّد عهداً بمواصلة تخطي الحدود المألوفة، وإلهام الجيل الجديد من الأبطال».