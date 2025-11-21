اكتشاف شبكة عملاقة تضم 111 ألف عنكبوت

اكتشف علماء، أخيراً، شبكة عنكبوت عملاقة تمتد إلى أكثر من 100 متر مربع، وتضم نحو 111 ألف عنكبوت في كهف على الحدود بين اليونان وألبانيا، وفق دراسة نشرت نتائجها مجلة «سابتيرينيان بايولوجي».

ويقع الكهف الغني بالكبريت، والمُسمى «كهف الكبريت»، في وادي فرومونر على الحدود بين ألبانيا واليونان.

وتغطي شبكة العنكبوت المكتشفة مساحة تقارب 106 أمتار مربعة، وتضم «69 ألف عنكبوت منزلي»، ويُعرف أيضاً باسم نسّاج قمع الحظائر و«أكثر من 42 ألف عنكبوت منزلي شائع».

وتُظهر الصور أجزاءً من هذه الشبكة الهائلة متشبثة على جدار بما يشبه ستارة مخملية سوداء ثقيلة، في أعماق الكهف على الحدود اليونانية الألبانية، على مرأى من أحد العلماء المزود بتجهيزات أشبه بما يحمله عادة علماء الكهوف.

وتحدث الباحثون، بحسب المجلة، عن اكتشاف «تجمع استثنائي لمستعمرات العناكب»، رغم أن هذين النوعين عادة ما يكونان منعزلين.

وأشار الخبراء إلى أن هذه «أول حالة موثقة لتكوين شبكة استعمارية لدى هذه الأنواع»، موضحين أن هذه الشبكة الهائلة تتكوّن من «شبكات فردية كثيرة على شكل قمع، كل منها موجود في مواضع استراتيجية بمنطقة تتوافر فيها الموارد الغذائية».