الفقر يُلحق الضرر بـ 417 مليون طفل في أنحاء العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أمس، إن الفقر يلحق الضرر بـ417 مليون طفل في العالم، خصوصاً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ويعانون الحرمان الشديد في مجالات تشمل التعليم والصحة والتغذية، وجاء في تقرير «اليونيسيف» أن الأطفال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء كانوا الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن معدلات حرمان الأطفال في جنوب وشرق آسيا، إضافة إلى المحيط الهادئ، مرتفعة للغاية.

وقالت «اليونيسيف» إن «التقدم الكبير» الذي تم إحرازه هذا القرن، حتى الآن، في ما يتعلق بمكافحة فقر الأطفال يواجه الخطر، بعدما خفضت الحكومات في أنحاء العالم التمويل المهم للتعاون التنموي والمساعدات الإنسانية.

وأضاف التقرير: «التغير المناخي والصراع يهدّدان بسقوط المزيد من الأسر في دائرة الفقر».

وقالت «اليونيسيف» إن 412 مليون طفل في أنحاء العالم تضرروا من الفقر النقدي، ما يعني أنهم يعيشون بثلاثة دولارات يومياً، لكن هذا «جزء فقط من القصة».