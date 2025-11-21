رصد «عقاب السهوب» المهدد بالانقراض في سلطنة عُمان

رصد مختصّون في هيئة البيئة العُمانية عُقاب البادية «عقاب السهوب»، أحد الطيور الجارحة النادرة، التي تُشاهد في سلطنة عُمان خلال فصل الشتاء.

ويُعد هذا الطائر من الأنواع المدرجة عالمياً ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.

ويتميّز هذا الطائر بريشه البني الداكن، وأجنحته السوداء العريضة، وقدرته العالية على التحليق لمسافات طويلة خلال مواسم الهجرة.

وأوضح المختصون أن عملية الرصد جاءت ضمن برامج المتابعة الميدانية التي تنفّذها الهيئة في مختلف البيئات الطبيعية بالمحافظة، بهدف توثيق التنوّع الأحيائي ورصد الأنواع النادرة والمهاجرة.

وقال أخصائي نظم بيئية في هيئة البيئة بمحافظة البريمي، محمد البلوشي، إن هذا النوع من الطيور يعتمد على بيئات صحراوية مفتوحة تتوافر فيها الفرائس الطبيعية، كما أن وجوده يؤكد أهمية الجهود المستمرة في مراقبة الطيور المهاجرة، وتعزيز برامج الحماية الخاصة بها.