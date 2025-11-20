توقيف تاجر المخدرات الأبرز في لبنان نوح زعيتر

أوقف الجيش اللبناني، اليوم، تاجر المخدرات الأبرز في لبنان نوح زعيتر، خلال عملية نفذها في شرق البلاد، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن زعيتر "تم توقيفه خلال عملية أمنية نفذها الجيش في منطقة البقاع، المنطقة التي أدار فيها امبراطورية لتصنيع المخدرات وتهريبها، بينها حبوب الكبتاغون التي ازدهرت تجارتها في السنوات الأخيرة بين لبنان وسوريا".

وأورد الجيش اللبناني في بيان مقتضب "أوقف الجيش المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة"، وهي البلدة التي ينحدر منها في منطقة بعلبك وتحصن فيها لسنوات طويلة بحماية مسلحين من أبناء عشيرته التي تعد من بين الأكبر في المنطقة.

وزعيتر المولود عام 1977 هو أشهر تاجر ومهرب مخدرات في لبنان وهو فار من وجه العدالة، وقد صدرت بحقه عشرات مذكرات التوقيف والأحكام الغيابية.

وخلال مقابلات صحافية أجراها، لطالما نفى التهم الموجهة إليه والتي تشمل إلى جانب المخدرات سرقة سيارات واشتباكات مع الجيش.