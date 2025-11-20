رصد طائر نادر مهدد بالانقراض في سلطنة عُمان

رصد المختصّون في هيئة البيئة بمحافظة البريمي العُمانية، اليوم، عُقاب البادية "عقاب السهوب" أحد الطيور الجارحة المهاجرة النادرة التي تُشاهد في سلطنة عُمان خلال فصل الشتاء.

ويُعد هذا الطائر من الأنواع المدرجة عالميًا ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، وفق وكالة الأنباء العمانية.

ويتميّز هذا الطائر بريشه البني الداكن وأجنحته السوداء العريضة، وقدرته العالية على التحليق لمسافات طويلة خلال مواسم الهجرة.

وأوضح المختصون أن عملية الرصد جاءت ضمن برامج المتابعة الميدانية التي تنفّذها الهيئة في مختلف البيئات الطبيعية بالمحافظة بهدف توثيق التنوع الأحيائي ورصد الأنواع النادرة والمهاجرة.

وقال أخصائي النظم البيئية بهيئة البيئة بمحافظة البريمي محمد البلوشي، إن رصد عقاب البادية يمثل مؤشرًا مهمًا على صحة النظم البيئية في المحافظة، خاصة وأن هذا النوع من الطيور يعتمد على بيئات صحراوية مفتوحة تتوافر فيها الفرائس الطبيعية كما أن وجوده يؤكد أهمية الجهود المستمرة في مراقبة الطيور المهاجرة وتعزيز برامج الحماية الخاصة بها.

كما أكد مدير إدارة البيئة بمحافظة البريمي سالم المسكري أن عقاب البادية يعد من الطيور الجارحة الكبيرة المنتشرة في مناطق السهوب والسهول في آسيا وأوروبا الشرقية، ويقضي فصل الشتاء في المناطق الدافئة من الشرق الأوسط.

ويبلغ طول هذا النوع نحو 65-80 سم، ويصل طول جناحيه إلى أكثر من مترين، ويتغذى على القوارض والطيور الصغيرة، ويواجه هذا النوع تهديدات عدة أبرزها فقدان الموائل الطبيعية وتراجع مصادر الغذاء.