تحديد موعد محاكمة فضل شاكر في لبنان

حددت المحكمة العسكرية في لبنان، يوم الثلاثاء المقبل موعداً للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى مقامة ضده.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، تتعلق الدعاوى بـ “الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".

وسلّم المغني فضل شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني مطلع أكتوبر الماضي، بعدما أمضى أكثر من عقد متوارياً عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت حكماً عام 2017 بسجن فضل شاكر لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهم مساندة ارهابيين والاعتداء على الجيش، وتجريده من حقوقه المدنية أيضا.

حصل الأمر في سياق أحداث مخيم عين الحلوة حين اندلعت اشتباكات بين جماعة أحمد الأسير والجيش اللبناني.

يذكر أن فضل شاكر من مواليد العام 1969 في صيدا، ويعد من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية وصوته الجميل.