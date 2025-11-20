جين فوندا: لم أشعر يوماً أنني محل تقدير

تحدثت الممثلة الأمريكية جين فوندا /87 عاما/ بصراحة عن غياب التقدير في علاقاتها وعن تأخرها في اكتشاف ذاتها.

وقالت النجمة الحائزة على جائزتي أوسكار في مقابلة مع مجلة «شتيرن» الألمانية: «لم أشعر يوما أنني محل تقدير»، مضيفة أنها لم تتعلم وضع الحدود في العلاقات إلا في عقدها السادس، مشيرة إلى أن إدراكها بأن «كلمة (لا) تعني جملة كاملة» كان بمثابة تحرر لها.

وأكدت فوندا بشكل خاص أهمية اللطف عند اختيار الشريك - وهي قناعة لم تصل إليها إلا متأخرا، موضحة أنها كانت تعتبر في شبابها أن الجاذبية هي الأهم، لكنها تقول اليوم: «صدقوني، هذا لن ينجح»، مشيرة إلى أن التقدير هو ما افتقدته أكثر من أي شيء آخر.

كما تحدثت فوندا عن أهمية التأمل الذاتي في مرحلة الشيخوخة، موضحة أنها اكتسبت وضوحا وثقة بالنفس من خلال الكتابة والتفكير في حياتها الطويلة، وقالت: «ليست كثرة التجارب ما يجعل الإنسان حكيما، بل التفكير في تلك التجارب وفهم معناها هو ما يجلب الحكمة».

وأشارت فوندا إلى أنها لا تزال فضولية ومنفتحة حتى في سن السابعة والثمانين، قائلة: «أود أن أؤكد أن الثقة بالنفس والسرور لا يتلاشيان مع التقدم في العمر».