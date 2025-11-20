الدخل السنوي لإيلون ماسك أكثر بـ 3 مليارات دولار من مجموع رواتب «جميع» المعلمين في أمريكا

حصل الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، على زيادة ضخمة في راتبه، تفوق مجموع ما يكسبه جميع معلمي المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة مجتمعين.

وأقر مساهمو «تسلا» مؤخرا حزمة تعويضات بقيمة تريليون دولار لماسك، في أكبر حزمة تعويضات على مستوى العالم، وفق وكالة «رويترز».

ويبلغ ماسك 54 عامًا، ويعد أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بأكثر من 466 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء الماضي، بحسب مجلة «فوربس».

وبموجب هذه الحزمة وفقا لصحيفة «الإندبندنت»، من المتوقع أن يحصل ماسك على تريليون دولار من الأسهم خلال العقد المقبل، رغم أن بعض المدفوعات قد تخفض القيمة الإجمالية إلى 878 مليار دولار.

ويشير تحليل صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن ماسك قد يحقق متوسط دخل سنوي يبلغ 100 مليار دولار، أي أكثر بـ 3 مليارات دولار من دخل جميع المعلمين البالغ عددهم 1.4 مليون في المدارس الابتدائية الأمريكية.

كما سيتفوق ماسك على مهن أخرى:

72 مليار دولار أكثر سنويا من جميع أطباء الأسرة وعددهم 107,950 طبيبًا.

46 مليار دولار أكثر من مجموع دخل 1,057,660 عامل بناء.

ورغم ذلك، لا يتفوق ماسك على كل المهن، إذ يقارب متوسط راتبه السنوي مجموع رواتب جميع الصرافين البالغ عددهم 3.2 مليون شخص، بينما يحصل المحامون البالغ عددهم 747,750 على دخل سنوي أعلى منه، إذ يصل متوسط دخله إلى ثلاثة أرباع مجموع ما يكسبونه.

وأيد أكثر من 75% من مساهمي «تسلا» حزمة التعويضات الجديدة، بحسب مسؤولين في الشركة.

يُذكر أن ماسك يمتلك أيضا عدة شركات تكنولوجية أخرى، منها شركة الفضاء «SpaceX»، وموقع التواصل الاجتماعي «أكس»، وشركة التكنولوجيا العصبية «Neuralink».