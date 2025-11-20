حفر حمام سباحة في بيته .. فعثر على كنزٍ من الذهب



قادت الصدفة رجلًا فرنسيًا للعثور على كنز مدفون في حديقة منزله، حيث عثر على ذهب يقدر قيمته بـ700 ألف يورو أثناء حفره بركة لإنشاء مسبح.

وبحسب موقع LADBible كان الرجل قد اشترى منزله قبل عام وقرر ترميمه وتجديده، بما في ذلك إنشاء مسبح في الحديقة. وأثناء الحفر عثر العمال على عدة أكياس بلاستيكية تحتوي على خمس سبائك ذهب وعدد كبير من العملات المعدنية، جميعها معبأة بعناية وكأنها أخفيت عمدا.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كانت الأكياس على عمق بضع عشرات من السنتيمترات تحت السطح.

وأبلغ الرجل على الفور المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية، المكلفة بفحص الكنوز لتحديد قيمتها الأثرية وأهميتها التاريخية وأصولها الجنائية المحتملة.

وتبين لاحقا أنها ليست قطعا أثرية، ويعود عمرها إلى 15–20 عاما، ولم يُعثر على أي آثار جنائية.

وينص القانون الفرنسي على وجوب الإعلان عن أي اكتشاف محتمل أن يكون مرتبطا بالآثار. كما ينص القانون المدني للقرن التاسع عشر على أن «ملكية الكنز تعود لمن اكتشفه في أرضه، ما لم يتمكن شخص آخر من إثبات حقه فيه».

وبما أن المالك السابق قد توفي، ولم يُقدم أي شخص مطالبة بالذهب، حصل الرجل بعد ستة أشهر من التحقيقات على إذن رسمي للاحتفاظ بالذهب الذي اكتشفه في حديقة منزله.