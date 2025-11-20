تامر حسني في محنته الصحية يوجه رسالة لجمهوره: «شكرًا لكل اللي دعالي وبيدعيلي»

خضع الفنان المصري تامر حسني خلال الأيام الماضية لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأعلن الفنان تامر حسني عن خضوعه لتدخل جراحي في الكلى، موجّهًا رسالة شكر للجمهور ونجوم الفن.

ويمرّ الفنان تامر حسني بفترة دقيقة بعد أزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا جراحيًا، بالتزامن مع تزايد اهتمام الجمهور بمعرفة وضعه الصحي، خاصة عقب تفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فور تداول خبر دخوله المستشفى.

وأوضح تامر حسني عبر حسابه على «إنستغرام» أنه كان يفضّل عدم الخوض في أموره الخاصة، إلا أنه قرر الحديث بعد انتشار الأنباء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وقال في رسالته: «مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزء من الكلية والحمد لله على كل حال»، موجّهًا شكره إلى كل من تواصل معه للاطمئنان عليه وأكد دعمه له، قائلًا: «شكرًا لكل اللي بيحاول يطمن عليا، شكرًا لكل اللي دعالي وبيدعيلي».

رافق إعلان تامر حسني عن خضوعه للجراحة تفاعل كبير من زملائه في الوسط الفني، حيث حرص عدد منهم على تقديم رسائل دعم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.

ووجّه الفنان مصطفى قمر رسالة مساندة له، بينما عبّر الفنان دياب عن تمنياته بالشفاء العاجل، كما ظهر دعم واضح من صديقه أحمد زاهر الذي أشار إلى متانة علاقتهما المستمرة منذ سنوات طويلة.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفنان تامر حسني كان يعاني من ألم متزايد خلال الفترة الماضية، ورغم توصيات الأطباء بالتدخل الجراحي بسرعة، فإنه فضّل تأجيل العملية إلى حين انتهاء جولته الغنائية في أوروبا.