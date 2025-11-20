قطع آثار بـ 12 مليون دولار للبيع في «مول» بمصر

أحبطت عناصر الأمن في أحد المراكز التجارية الشهيرة بمصر محاولة لبيع مجموعة تماثيل يُشتبه في أثريتها، قُدّرت قيمتها بنحو 12 مليون دولار، بعد ضبط ثلاثة أشخاص حاولوا إدخالها إلى «المول» لإتمام الصفقة.

وبدأت الواقعة عندما رصد أفراد الأمن دخول ثلاثة أشخاص إلى موقف السيارات، أحدهم يرتدي جلباباً، بينما كان آخر يحمل بطانية حمراء بطريقة أثارت الشك، وبفحصها، عثر الأمن داخلها على شوال يضم عدّة تماثيل يصل ارتفاع كل منها إلى نحو 70 سنتيمتراً، ويُشتبه أن تكون ذات طابع أثري.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى موقع الحادث، وشرعت في إجراء تحريات موسّعة، وخلال مناقشة المتهمين، أقرّوا بأنهم حضروا للقاء مشترٍ اتفقوا معه على بيع التماثيل داخل المركز التجاري.

وتم التحفّظ على المتهمين والمضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص القطع للتأكد من مدى أثريتها وتحديد مصدرها.