بقيت على قيد الحياة في البرية 35 يومًا بأكل عشرات القوارض

قالت امرأة صينية فازت بميدالية برونزية وجائزة نقدية لصمودها لمدة 35 يومًا في مسابقة البقاء على قيد الحياة في البرية إنها اضطرت لأكل عشرات القوارض للبقاء على قيد الحياة ولكنها سعيدة أيضا بفقدانها 14 كجم من وزنها.

وتمتلك تشاو تيزو، البالغة من العمر 25 عامًا، 38 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعلنت مؤخرًا عن إنجازها.

وشاركت تشاو في المسابقة التي انطلقت في جزيرة بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين في الأول من أكتوبر. وبقيت في البرية حتى الخامس من نوفمبر فحلت ثالثة وفازت بجائزة مالية قدرها 7500 يوان (1000 دولار أمريكي) 6000 يوان (840 دولارًا أمريكيًا) للبقاء على قيد الحياة لمدة 30 يومًا، و300 يوان (40 دولارًا أمريكيًا) عن كل يوم إضافي.

وتحملت تشاو حرارة 40 درجة مئوية، وعانت يداها من الظروف القاسية، وكانت قدماها مغطاة بندوب ناجمة عن لدغات الحشرات. كما أصيبت بحروق شمس شديدة، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" .

لكنها قالت إن المشقة كانت تستحق العناء لأن وزنها انخفض من 85 كجم إلى 71 كجم. وقالت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا إن فقدان الوزن يعود إلى الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل السرطانات وقنافذ البحر وأذن البحر، التي تناولتها في البرية.

كما اصطادت وسلخت وشوت وأكلت 50 فأرًا على مدار 35 يومًا، حتى أنها احتفظت ببعض لحم الفئران المجفف لتأكله بعد انسحابها من المسابقة. وأكدت: "الفئران لذيذة جدًا".

وانسحبت تشاو بعد أن ضرب إعصار الجزيرة في 4 نوفمبر. وقالت: "لقد حققت أهدافي، والآن أريد نومًا هانئًا في فراشي".

ووفقًا لمدير المسابقة، ولقبه جينج، لا يزال رجلان يصران على البقاء في الجزيرة سعيًا للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 50 ألف يوان (7000 دولار أمريكي .

وشهدت الصين اهتمامًا متزايدًا بألعاب البقاء على قيد الحياة في البرية في الآونة الأخيرة. وسيحصل الفائز الذي يصمد لأطول فترة في هذه المسابقة على جائزة نقدية قدرها 200 ألف يوان (28 ألف دولار أمريكي). وقالت تشاو أنها تأمل في المشاركة في المزيد من ألعاب البقاء على قيد الحياة في البرية مستقبلًا. مضيفة: "لا يزال لديّ 15 كيلوغرامًا أخرى لأخسرها في اللعبة القادمة".