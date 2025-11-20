مسرحية «ويكد» تعد جمهور دبي بتجربة لا تنسى

أطلقت «مجموعة برودواي إنترتينمنت» ودبي أوبرا عرضاً خاصاً لحضور عرض «ويكد»، المسرحية الموسيقية، التي حققت نجاحاً عالمياً واسعاً، ويتيح العرض للجمهور فرصة حضور العمل بأسعار خاصة وحصرية لعروض أيام الثلاثاء فقط، في الثالث و10 فبراير المقبل.

وتُعرض المسرحية للمرة الأولى في دبي، لتتيح لجمهور المنطقة إمكانية حضور العمل الذي تُنتجه «مجموعة برودواي إنترتينمنت»، ويتميز بالديكورات والأزياء المبتكرة، بما في ذلك المشهد الذي تطير فيه ساحرة فوق الجمهور.

ويَعد العرض جمهوره بتجربة مسرحية لا تُنسى، مع المؤثرات البصرية الجريئة والمنهجية الإبداعية الجديدة المتّبعة.

وتُعد «ويكد» ظاهرة، فهي واحدة من المسرحيات الموسيقية الأكثر شعبية في العالم، إذ سجل خلالها حضور أكثر من 65 مليون متفرج في أكثر من 130 مدينة ضمن 16 دولة.

ويكشف العرض الجديد القصة المشوقة لساحرات أوز بطريقة غير مسبوقة، بمشاركة أكثر من 100 مؤدٍّ وطاقم العمل وأعضاء أوركسترا، ويتكامل العرض مع الديكورات، وأكثر من 350 زياً، ومعزوفات موسيقية مميزة، بما في ذلك ديفاينج جرافيتي وبابيولار وفور جود.

وتنظم العروض في دبي، خلال الفترة من 28 يناير إلى 15 فبراير المقبلين، على خشبة دبي أوبرا.