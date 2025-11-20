دبي تحيّر العدسات

أي الزوايا تختار الكاميرات وعدسات الهواتف في دبي؟ ففي كل حيز مَعلَم خلّاب يسرق الأنظار: برج شاهق، أو ناطحة سحاب بتصميم متفرّد، أو مترو لا يتأخر لحظة عن موعده، أو كما الحال هنا.. متحف المستقبل الذي يتيح لزواره فرصة الاستمتاع برحلة بين جنبات «أجمل مبنى على وجه الأرض»، وإلقاء نظرة بانورامية على كامل المدينة، وقلبها النابض بالجمال والحيوية والترحاب بالضيوف من حول العالم، وكذلك بالنشاط، حيث خلية النحل التي لا تتوقف عن الطموح والعمل والإنجاز.