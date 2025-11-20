«شاعر المليون».. منافسات قوية في موسم «قصيدنا واحد»

شهد مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، مساء أول من أمس، منافسات قوية في الحلقة المباشرة الرابعة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ12، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري.

وأعلنت لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهل الشاعرين صالح البرازي (الكويت) بنتيجة 49 درجة من 50، وحسام بن فياح (السعودية) بنتيجة 48 درجة من 50، إلى المرحلة التالية.

وفي بقية النتائج حصل عمر رشيد العازمي (الكويت) وعيد فھيد الشمري (السعودية) على 47 درجة، بينما حصل عيد سليمان العمارين (الأردن) على 45 درجة، وعوض العود (اليمن) على 44 درجة.

ويُنتظر أن يتأهل أحدهم إلى المرحلة التالية، بتصويت الجمهور، خلال الأسبوع الجاري، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون».

كما أعلن في بداية الحلقة تأهل شاعرين إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وهما مبارك حميد (المملكة المتحدة)، بـ80 درجة من 100، وفارس العامري السبيعي (الكويت) بـ54 درجة، وتُمثّل النتيجة مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.