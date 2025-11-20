فيديوهات الحيوانات المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي «مزحة خطرة»

بينما أنت جالس على الأريكة في غرفة المعيشة تتصفح حسابك على أحد مواقع التواصل، يطالعك مقطع فيديو مدهش، حيث ترى نمراً ضخماً يقفز في الساحة الخلفية لأحد المنازل في طريقه لافتراس طفل صغير، وفجأة يهب قط للدفاع عن الصغير ويهاجم الوحش الضاري ويدفعه للفرار.. وبينما أنت بصدد إرسال هذا المقطع الرائع لصديق، يداهمك شعور عارم بالشك، وتتساءل: هل يمكن أن يكون المشهد حقيقياً؟ وتبدو بعض المقاطع الخاصة بالحيوانات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي واقعية، لدرجة أنك قد لا تستطيع أحياناً التمييز بينها وبين الحقيقية، ورغم أن هذه الفيديوهات قد تبدو مزحةً بريئةً، يدق علماء ناقوس الخطر من تداعيات هذه المقاطع على جهود حماية الأنواع الحية، وخلال دراسة نشرتها الدورية العلمية Conservation Biology، درس باحثون مدى انتشار تلك المقاطع، ووجدوا أنها ترتبط بثلاث قضايا رئيسة: الفهم الخطأ لسلوكيات الحيوان، وإضفاء سمات بشرية على الحيوانات، وأخيراً زيادة الانفصال بين المجتمع والطبيعة.