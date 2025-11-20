مقر المؤثرين بدبي يستضيف الهاكاثون الإبداعي في الذكاء الاصطناعي

استضاف مقر المؤثرين بدبي، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالتعاون مع «BytePlus»، فعالية الهاكاثون الإبداعي في مجال الذكاء الاصطناعي، التي جمعت نخبة من صناع المحتوى والمبدعين من أكثر من 20 دولة حول العالم، وشكّل الحدث منصة لاستكشاف مستقبل سرد القصص وصناعة المحتوى عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، باستخدام منصتَي «Seedream» و«Seedance» المبتكرتين من «BytePlus»، اللتين مكّنتا المشاركين من ابتكار تصاميم بصرية متقنة وسرديات سينمائية ومفاهيم وسائط هجينة دفعت حدود الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وحصل المشاركون على رصيد بـ50 ألف دولار لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المنصتين لإنتاج الفيديوهات والصور، إضافة إلى 9000 دولار مكافآت نقدية، تقديراً لأبرز الابتكارات والرؤى والتميّز التقني.

وتمكن المشاركون خلال فترة الهاكاثون من إنتاج مئات الفيديوهات وآلاف الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليصل إجمالي المحتوى الأصلي المُنتَج إلى أكثر من 80 ساعة.

من جهته، قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في BytePlus، لونغ لي: «جاءت الأعمال المقدّمة على مستوى رفيع من الجودة والابتكار، إذ أظهر المبدعون إمكانات المنصتين، وأسهموا في تعزيز الوعي بقدراتهما، لقد برهنت هذه التجربة على أن اجتماع التقنيات المتقدمة مع الخيال الإبداعي قادر على إنتاج تجارب فنية مبتكرة».

وقال مدير مقر المؤثرين، الدكتور محمد الغفلي: «تجسّد شراكة مقر المؤثرين مع BytePlus رؤيتنا في تمكين صُنّاع المحتوى، وتزويدهم بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تعزز قدراتهم في سرد القصص والتعبير البصري بأسلوب مبتكر، وأسهم الهاكاثون في تحويل أفكار المشاركين إلى أعمال سينمائية عالية الجودة خلال أيام قليلة، ما يعكس التزام المقر بدعم الإبداع وبناء جيل جديد من المبدعين قادر على المنافسة عالمياً».

وحصلت رابعة حسن شريف على المركز الأول وجائزة 4000 دولار، عن عملها الذي تناول قصة مؤثرة حول مفهوم السعادة، فيما نال محمد شفيق ومامادو عبدالناصر المركز الثاني وجائزة 3000 دولار، عن عمل مستوحى من الفلكلورين الهندي والإفريقي بأسلوب ثقافي جذاب، في حين نال المركز الثالث وجائزة 2000 دولار كل من رابيا جيليك وخورخي سانشيز، عن محتوى إبداعي مستوحى من دبي، أبرز طابعها النابض بالحياة من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.