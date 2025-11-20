مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ينطلق 21 ديسمبر

أعلنت جمعية المسرحيين بدء التحضيرات للدورة الـ19 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، التي ستنطلق في 21 ديسمبر المقبل.

وستشاهد لجنة اختيار العروض - التي تضم وليد الزعابي، والفنان محمد سعيد السلطي، والفنان محمد جمعة علي - مسرحيات عدة وتختار من بينها الأفضل للعرض، بناء على فكرة النص وتناسبها مع مخيلة الأطفال، إضافة إلى المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية، والقيمة الفنية للعمل المسرحي وكذلك الرؤية الإخراجية، ومدى تناغمها مع فكرة النص.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين رئيس المهرجان، إسماعيل عبدالله: «دورة بعد أخرى يواصل المهرجان حضوره في المشهد الإماراتي، من خلال العروض المنتقاة بدقة، والتي نأمل أن تكون أداة لتعميق الفكر والإدراك لدى الأطفال، وأن تبقى مساحة مهمة للتسلية والفائدة، ساعين على الدوام إلى تطوير المهرجان، والحفاظ على الزخم الجماهيري الذي حققته العروض في الدورات السابقة، عاقدين العزم على أن تحقق الدورة الجديدة كل الآمال المعقودة عليها، وأن تكون دورة استثنائية على كل المستويات».

إسماعيل عبدالله:

