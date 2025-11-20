مهرجان الشيخ زايد.. «ليالي الوثبة» والطرب تبدأ مع أصالة

تنطلق حفلات «ليالي الوثبة»، ضمن النسخة الجديدة من مهرجان الشيخ زايد، بعد غد، في أجواء فنية، لتُقدّم للجمهور تجربة موسيقية تجمع بين الطرب الأصيل والأداء المعاصر، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العرب.

وتفتتح النجمة أصالة نصري أولى الحفلات الغنائية الجماهيرية، في أمسية ينتظرها عشاق الطرب الأصيل، إذ ستشدو بأجمل أغانيها على مسرح الوثبة، ضمن «ليالي الوثبة» التي تقام للعام الرابع على التوالي بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ومن المتوقع أن تشهد حفلات «ليالي الوثبة» حضوراً كبيراً من العائلات والجمهور، من مختلف الجنسيات التي تتوافد للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، في أجواء احتفالية تعبر عن هوية المهرجان وروحه الثقافية والترفيهية.

وتتزامن حفلات «ليالي الوثبة» مع عروض الألعاب النارية الأسبوعية التي تضيء سماء الوثبة في ختام الأمسيات، لتضيف لمسة احتفالية ينتظرها الزوار أسبوعياً.

وأكدت إدارة المهرجان أن حفلات «ليالي الوثبة» أصبحت ركناً أساسياً في برنامج الفعاليات للمهرجان، لدورها في إثراء المشهد الفني وتقديم محتوى متنوع يجمع بين الأصالة والتجديد، انسجاماً مع رؤية المهرجان في ترسيخ مكانته كملتقى للفن والثقافة والابتكار.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد فعالياته هذا العام، تحت شعار «حياكم»، حتى 22 مارس المقبل، متضمناً برنامجاً حافلاً من الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية الممتدة طوال الموسم، بما في ذلك فعاليات شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الفطر السعيد، ليقدم تجربة استثنائية تحتفي بالثقافة الإماراتية، وتجمع بين شعوب العالم عبر أكثر من 22 جناحاً دولياً، تُمثّل حضارات وثقافات متعددة.

