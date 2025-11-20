احتفالات عيد الاتحاد في دبي تنشر مشاعر الفخر والفرح.. من جميرا إلى جبال حتا

تستعد دبي لتنثر الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء المدينة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات التي تجسد مشاعر الفخر الوطني والوحدة وروح المجتمع.

وتُنظم الاحتفالات من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل، وتُقدّم برنامجاً استثنائياً يجمع بين الثقافة والتراث والضيافة وفنون الطهي، والأنشطة الترفيهية للعائلات وغيرها الكثير.

وتشمل الاحتفالات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروض الألعاب النارية، والحفلات الغنائية، والمسيرات المبهرة، وباقات الإقامة الفندقية الحصرية، وتجارب تناول الطعام المتنوعة، وعروض التجزئة، إلى جانب مجموعة من التجارب الجديدة التي تُقدّم لأول مرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يجسد عيد الاتحاد الـ54 كل معاني الفخر والانتماء والوحدة ومسيرة التطوّر التي تشهدها الدولة في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة. ونحن إذ نحتفل بذكرى قيام دولة الإمارات، فإننا نسلط الضوء على تراثنا العريق، وأصالة الشعب الإماراتي، وفي الوقت ذاته حرصنا على استشراف المستقبل الذي يشكل مصدر إلهام للنمو الذي تحققه دبي»، وأضاف: «تقام احتفالات هذا العام تحت شعار (متّحدين)، وتُقدّم مزيجاً من تجارب الثقافة، والمأكولات وفنون الطهي، والضيافة، والترفيه لسكان دبي وزوارها، إلى جانب فعاليات جديدة تعكس الإبداع والابتكار المستلهم من تراث دولة الإمارات. وتؤكد دبي من خلال هذه الاحتفالات، مكانتها كمدينة عالمية متنوعة الثقافات، مع احتضانها نحو 200 جنسية يعيش أصحابها في تناغم ويعتبرون الإمارات وطنهم الثاني. ونتطلع إلى الترحيب بالسكان والزوار للاستمتاع بفعاليات عيد الاتحاد هذا العام».

مسيرات مبهرة

وتعود مسيرة عيد الاتحاد بالتعاون مع شرطة دبي، في الأول من ديسمبر، عند الرابعة عصراً، في سيتي ووك، مع أكثر من 1000 مشارك من شرطة دبي، وطلاب هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعدد من الجهات الحكومية، في استعراض يجسد الوحدة الوطنية وروح المجتمع.

وستتألق دبي بعروض ألعاب نارية مبهرة، في الثاني من ديسمبر المقبل، في دبي فستيفال سيتي مول وفي حتا (الثامنة مساء)، وفي سوق السيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس (التاسعة مساء)، كما تستضيف القرية العالمية عروض ألعاب نارية وعروض طائرات الدرون من الأول حتى الثالث من ديسمبر.

كما تحتفل دبي بعيد الاتحاد هذا العام، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تجمع بين أشهر الفنانين العالميين، والاستعراضات والأنشطة الثقافية المميزة.

وستُحيي النجمة بلقيس حفلاً غنائياً في فيستيفال باي، ودبي فستيفال سيتي مول في الثاني من ديسمبر، وستبدأ الأمسية مع عرض للألعاب النارية، ثم تقدّم الفنانة حفلها مع باقة من أجمل أغانيها، بينما تستضيف سيتي ووك حفلين، مع النجمة ديانا حداد في الأول من ديسمبر، والفنانة شما في اليوم التالي، وتحتضن دبي عروضاً ومسيرات ثقافية في أكثر من 20 موقعاً مختلفاً، ويمكن للسكان والزوار عيش الأجواء الإماراتية الأصيلة، بدءاً من عروض العيالة، والحربية، واليولة، وصولاً إلى الحِرف اليدوية، وسرد القصص التراثية.

وجهات مميزة

وتعود احتفالات حتا هذا العام بمجموعة أفضل من الفعاليات التي تشمل عروض الألعاب النارية، والفقرات الشعبية، وإضاءة الشوارع. ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض للألعاب النارية يضيء جبال حتا الخلابة، محاطاً بمجموعة من الإطلالات الطبيعية الخلابة، وروح المجتمع النابضة بالحياة في هذه الوجهة الرائعة.

وستتحول مراكز التسوق في دبي إلى وجهات احتفالية مميزة مع زينة مبهرة، وفعاليات ترفيهية مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب مجانية.

وبينما يحتفل «سيتي سنتر مردف» بعيد الاتحاد الـ54 على مدى أسبوع كامل، من 28 الجاري وحتى الثالث من ديسمبر، سيسلط «ابن بطوطة مول» الضوء على ثقافة الإمارات من خلال الفن والشعر والموسيقى، من الأول حتى الثالث من ديسمبر، تحت شعار «التعبير بالفن».

عروض

وتقدّم فنادق ومعالم دبي الرائدة تجارب وعروضاً مميزة تجعل من عيد الاتحاد الـ54 مناسبة لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

ويضيء برواز دبي بألوان علم الإمارات، ويستضيف عروضاً ثقافية وتراثية في الثاني والثالث من ديسمبر، بينما تستقبل مدينة الطفل الزوار الصغار للمشاركة في الحِرف اليدوية التقليدية، وورش المسرح، وتجارب الطهي، وتستضيف حديقة مشرف عروضاً للموسيقى العسكرية وأخرى للفروسية.

وستكون القرية العالمية حافلة بالأنشطة الترفيهية الاستثنائية، إذ تحتضن 10 مجسمات فنية وثقافية مبتكرة، من 25 الجاري وحتى الرابع من ديسمبر المقبل، إضافة إلى عروض فنية حية، وحفل للفنان خالد محمد (الأول من ديسمبر)، وعرض أوبريت بعنوان «من الصحراء إلى النجوم»، يُقدّم مرتين يومياً على المسرح الرئيس للقرية العالمية (من الأول إلى الثالث من ديسمبر)، إلى جانب عروض الألعاب النارية اليومية وعروض طائرات الدرون.

مسابقة

تستضيف دبي مسابقة فنية لطلبة المدارس، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، من اليوم وحتى الثالث من ديسمبر المقبل، بمشاركة شخصية «مدهش» المحبوبة، إذ تدعو المسابقة المدارس إلى الاحتفال بعيد الاتحاد، من خلال الفن والابتكار ورواية القصص، وتحت شعار «فخورون بانتمائنا، نحتفل باتحادنا وتراثنا ومستقبلنا»، ستحظى المدارس بفرصة تقديم مشاركات متنوعة من الأعمال الفنية، والجداريات الجماعية، ومقاطع الفيديو القصيرة، إلى الشعر والمقالات والعروض الفنية الشفهية، التي جرى إعدادها خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة.

