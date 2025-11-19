كلوي كارداشيان تعيد التأكيد: أؤمن بوجود حوريات البحر

مجدداً، أكدت العارضة كلوي كارداشيان أنها تؤمن بكل شيء «ممكن»، بما في ذلك وجود حوريات البحر.

وفي حلقة جديدة من بودكاستها «كلوي في بلاد العجائب» مع المضيفة كايلي جينر، كشفت كلوي عفوياً عن إيمانها بحوريات البحر أثناء حديثها مع أختها حول نظريات المؤامرة وشكل الأرض.

وفي الدقيقة 59 تقريباً من الفيديو، سألت كلوي كايلي إن كانت تؤمن بأن الأرض مسطحة أم كروية، فردت: «أعتقد أنني أؤمن بأن الأرض كروية. لكن بصراحة، لم أفكر في الأمر ملياً أو أبحث فيه كثيراً».

يشار إلى أن إيمان كلوي بحوريات البحر ليس جديداً، كما يذكر موقع «كومبلكس». ففي عام 2016، كتبت في منشور بمناسبة عيد ميلاد ابنة أختها بينيلوب: «أتمنى أن تؤمني بحوريات البحر لبقية حياتكِ! كما تفعل عمتكِ». وبعد عامين، شاركت اقتباساً يقول: «اجعلي قصتكِ جميلة جداً.. يصعب على حوريات البحر تصديق أنها حقيقية».

وفي عام 2023، أحيت هذا الانبهار بحوريات البحر من خلال استضافة عرض خاص باهظ لفيلم حورية البحر الصغيرة لابنتها ترو، إلى جانب أبناء عمومتها وأصدقائها.