كلب «يطلق» النار على صاحبه.. بالخطأ

نُقل أميركي من بنسلفانيا إلى المستشفى بعد أن أطلق كلبه النار عليه من بندقية صيد، ما أدى إلى إصابته في ظهره، وفقاً لإدارة شرطة شيلينغتون.

وحسب بيان الشرطة الذي حصلت عليه شبكة ABC News؛ تلقت السلطات بلاغات عن إطلاق نار، وأن رجلاً يبلغ من العمر 53 عاماً أصيب بطلق ناري في ظهره.

وأثناء توجه الشرطة إلى مكان الحادث، أُبلغت السلطات أن كلباً «قفز على السرير وأطلق النار» على صاحبه.

وبمجرد وصولها إلى مكان الحادث، وجدت السلطات الرجل واعياً وملقى على الأرض.

وأخبر الضحية الشرطة أنه قبل الحادث، كان ينظف سلاحه الناري - الذي تم تحديده على أنه بندقية صيد - ووضعه على سريره. ثم جلس على السرير «وفجأة قفز أحد كلابه على السرير»، ما تسبب في إطلاق النار على أسفل ظهر الرجل.

ووقت إطلاق النار، كان الضحية وابنه الشخصين الوحيدين في المنزل، إلى جانب كلبين آخرين. وأفاد مسؤولون بأن ابن الرجل لم يكن في الغرفة نفسها عندما أطلق الكلب النار.

وبعد وصول المسعفين إلى مكان الحادث، نُقل الرجل إلى مستشفى، وخضع لعملية جراحية على الفور لعلاج إصاباته، كما سيحتاج إلى جراحة إضافية لاحقاً.

وأكدت الشرطة لشبكة ABC News أن مدى إصابات الرجل غير معروف. ويبدو أن إطلاق النار كان عرضياً، ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.