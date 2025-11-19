الصحة المصرية تعلق على مخاوف انتشار فيروس قاتل في البلاد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، خلو بلاده من فيروس ماربورج القاتل، وذلك رداً على ما روج له عن تسجيل إصابات بالفيروس في مصر، ومخاوف انتشاره في البلاد.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن بلاده تتبع خطط اليقظة الوبائية والترصد في جميع المنافذ الصحية، وتتابع عوامل الخطورة في الدول التي شهدت إصابات بالفيروس، لمنعه من دخول البلاد.

وأضاف أن قطاع الطب الوقائي في مصر يعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية لرصد أي انتشار وبائي حول العالم.

وأشار إلى أن خفافيش الفاكهة هي الحاضنة للفيروس وهي غير موجودة بالبيئة المصرية ما يلغي مصدر العدوى الأساسي، ويقلل مخاوف انتشاره في البلاد.

ولفت إلى أن الفيروس ينتقل عبر سوائل الجسم وهو ما يتطلب مخالطة لصيقة ومباشرة لفترات طويلة لانتقاله.

وبين أن أعراض الإصابة بالفيروس تشمل ارتفاع درجة الحرارة والإسهال وآلام حادة في البطن وتشنجات وغثيان، وقد تنتهي بنزيف يؤدي إلى الوفاة.

وأكد أن الفيروس معروف طبياً منذ عام 1967، ويعرف القطاع الصحي كيف يتعامل معه، رغم عدم وجود علاج مخصص له حتى الآن.

وشدد على أن مصر لا تسجل أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس، ولا توجد رحلات طيران كثيفة بينها وبين الدول التي ظهر فيها الفيروس بشكل وبائي.

وختم تصريحاته بأن منظومة الرصد المصرية تعمل بكفاءة لضمان سرعة الاكتشاف ومنع انتقال أي مصدر محتمل للعدوى.

وكان الفيروس قد انتشر مؤخراً في إثيوبيا وفي العديد من دول شرق أفريقيا الأخرى.