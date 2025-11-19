قيس شيخ نجيب أول سفير لليونيسف في سوريا

عينت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سوريا “اليونيسف” الفنان قيس الشيخ نجيب كأول سفير لها في سوريا، لمناصرة حقوق الأطفال في الصحة، والتعليم، والحماية، والمساواة، والدعوة للتأثير على السياسات العامة وضمان دعم البرامج الموجهة للأطفال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، اليوم.

وقالت ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم إن الأنظمة الصحية والتعليمية في سوريا تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن دور قيس الشيخ نجيب سيكون محوريًا في دعم الطفولة والمساهمة في التأثير على السياسات العامة المتعلقة بحقوق الأطفال.

وأضافت أن الفنان سوف يشارك في حملات تهدف إلى تغيير المفاهيم والمواقف والسياسات وتعزيز الوعي بعمل اليونيسف وحشد الموارد لصالح الأطفال في سوريا.

بدوره، أكد الفنان السوري " أشعر بالفخر بكوني سفيراً لليونيسف وهذا ليس مجرد لقب، بل عهدٌ وواجبٌ أخلاقي ونداء للعمل، خلال 14عاماً عانى الأطفال وفقد الكثير منهم سُبُلَ الحياة، ومنهم من ترك المدارس في الوقت الذي يحق لكلّ طفلٍ الحصول على التعليم والصحة وأماكن آمنة للعب والنمو، وأعاهد أطفال بلدي أنّني سأقدّم التزاماً لا يتزعزع للعمل من أجلهم”.