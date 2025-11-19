أطعمة طبيعية تحسن رائحة جسمك وتنعش أنفاسك

قال خبراء تغذية، إن تناول الفواكه والخضراوات بانتظام، والحد من استهلاك اللحوم والدهون، يساعد على تحسين رائحة الجسم.

ونصح خبراء، بحسب موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، بخمسة أطعمة ينصح بتناولها بانتظام لإنعاش رائحة الجسم، والحد من الروائح الكريهة.

التفاح

قالت ميغان رو، أخصائية تغذية، إن التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل كمنظف طبيعي للجسم، إذ تقتل البكتيريا في الأسنان، خصوصا عند تناول التفاح الطازج بالقدم والعض بدل من أكل صلصة التفاح أو شرب عصيره.

ويساعد ذلك في طرد رائحة الفم الكريهة وإنعاش رائحة الأسنان.

البرتقال

كشفت العديد من الأبحاث، أن ارتفاع مستوى مادة الكاروتينويدات في الجلد يرتبط برائحة عرق أكثر جاذبية، زهرية، وفاكهية وحلوة.

ويحتوي البرتقال والليمون على خصائص حمضية تقتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة والغازات، وفقا لرو.

الزبادي العادي

ويعد الزبادي العادي الغني بالبروبيوتيك بانتظام يدعم توازن ميكروبي الأمعاء، ما يعني إنتاجا أقل للروائح الكريهة.

وتوصلت مراجعة منهجية لتجارب سريرية إلى أن البروبيوتيك، الموجود في الزبادي العادي، يقلل رائحة الفم ويساعد على السيطرة على نمو البكتيريا الفموية.

الأعشاب الطازجة

تناول الأعشاب الطازجة مثل الريحان، وإكليل الجبل، والنعناع والبقدونس. هذه الأعشاب تحتوي على مضادات للأكسدة يمكنها قتل البكتيريا المنتجة للرائحة السيئة، وفقا لرو.

كما تملك هذه الأعشاب خاصية فريدة، إذ تحتوي على زيوت عطرية ذات رائحة مميزة.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور مثل بذور اليقطين، والكاجو، وبذور الكتان، والجوز على معادن الزنك، وأحماض الأوميغا 3 النباتية، والفيتامين "إي" والبوليفينولات، هذه المكونات تؤثر على دهون الجلد، والتوازن الميكروبي، والحالة التأكسدية، ما يؤثر بشكل غير مباشر على رائحة الجسم.

كما يقلل الزنك رائحة الجسم عبر الحفاظ على صحة وتوازن الجلد، ومعادلة الروائح الكبريتية، وتقليل نشاط البكتيريا.

أما بذور الشمر فلها قدرة خاصة على تنظيف الأسنان، وغسل الفم، وتحسين رائحة الجسم بشكل عام.

أطعمة يُنصح بالابتعاد عنها

يوصي خبراء بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، واتباع الأنظمة منخفضة الألياف، لأنها تؤثر على الهضم وتؤدي إلى التخمر، ما ينعكس على رائحة الجسم.

كما أن بعض الأطعمة مثل اللحوم الدهنية، والبصل، والثوم قد تسبب رائحة عرق كريهة.