خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز "جائحة الأمراض المزمنة"

حذر خبراء من أن الأغذية فائقة المعالجة تعد السبب الرئيسي لـ " جائحة الأمراض المزمنة" المرتبطة بالنظام الغذائي، حيث تعطي شركات الأغذية الأولوية للأرباح فوق كل شيء .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن 43 عالما وباحثا كتبوا في دورية لانسيت الطبية أن الأغذية فائقة المعالجة" تحل محل" الأغذية والوجبات الطازجة، وتؤدي لتدهور جودة الطعام، كما أنها مرتبطة بعدد من الأمراض المزمنة.

وقال الباحثون " السبب الرئيسي وراء تصاعد الأغذية فائقة المعالجة عالميا هو القوة الاقتصادية والسياسية لقطاع الأغذية فائقة المعالجة، وإعادته لهيكلة الأنظمة الغذائية من أجل الربحية قبل كل شيء ".

وترتبط الأغذية فائقة المعالجة باعتلال الصحة، بما في ذلك ارتفاع خطورة الإصابة بالبدانة وأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.

ويشار إلى أن الأغذية فائقة المعالجة غالبا ما تحتوى على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والأملاح والسكر ومواد إضافية، مما يدفع الخبراء للاعتقاد بأن ذلك يترك مساحة قليلة لمزيد من الأطعمة المغذية في النظام الغذائي للمرء.