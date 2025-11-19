"غرويير سبيسيال".. أفضل جبن بالعالم لعام 2025

فازت جبنة "غرويير سبيشال" من مزرعة "فوردرفولتيغن" الجبلية جنوب برن بجائزة أفضل جبن في العالم لعام 2025 ضمن النسخة السابعة والثلاثين من مسابقة "جوائز الجبنة العالمية" World Cheese Awards، بعد حصولها على 85 نقطة من لجنة التحكيم.

ويُصنع هذا الجبن من حليب البقر الخام ويُعتّق لأكثر من 18 شهراً، ليجمع بين النكهة الغنية والقوام الكريمي المميز.

وجاء في المركز الثاني جبن فرنسي كريمي مزين بالزهور من إقليم الباسك، تلاه جبن "أبنزيلير" Appenzeller السويسري المعتّق لتسعة أشهر.

كما منحت الجوائز الأخرى لأفضل الأجبان في فئات متعددة مثل أفضل جبن خام، وأفضل جبن ماعز، وأفضل جبن مدخّن، إلى جانب جوائز "أفضل جبن" لكل دولة مشاركة.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 5,200 نوع جبن من 46 دولة، بما في ذلك نحو خُمس المشاركات من سويسرا.

وانطلقت المنافسة وسط روائح قوية ومتنوعة بين "جوارب متعفنة" و"كلب مريض"؛ ما شكّل تحدياً للحواس قبل التذوق.