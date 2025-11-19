"سبيس إكس" تطلق 29 قمرا صناعيا من ستارلينك إلى الفضاء

أطلقت مؤسسة استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس" 29 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن الصاروخ "فالكون9" انطلق من قاعدة كيب كانافيرال من ولاية فلوريدا، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الصاروخ هبطت بنجاح بعد 8.5 دقيقة على متن سفينة تابعة لـ"سبيس إكس" كانت متمركزة في المحيط الأطلسي، في حين أن المرحلة العليا من الصاروخ نشرت 29 قمرا صناعيا في المدار المحدد لها مسبقا، وذلك بعد نحو 65 دقيقة من الإطلاق.