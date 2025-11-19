مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون خلال الأيام الثلاثة الماضية في فيتنام بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم .

وقالت إدارة السدود والوقاية من الكوارث في البلاد إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في وسط فيتنام يوم الاثنين عندما علقت حافلة في انهيار أرضي ودفنت تحت التراب والصخور الكبيرة. وأضافت أن سائق شاحنة جرفته المياه يوم الثلاثاء بينما كان يحاول عبور سدا غمرته الفيضانات.

وتعرض ما يقرب من 20 ألف منزل للغرق، مما أجبر آلاف الأشخاص على الإخلاء. وارتفعت مياه الفيضانات بسرعة طوال ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما أدى إلى غمر أجزاء من مدينة كوي نون بأكثر من مترين من المياه، واضطر السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل وأبراج الأجراس سعيا للنجاة.

كما أغلقت الطرق في عدة مناطق بسبب الصخور المتساقطة والانهيارات الأرضية، مما تسبب في تعطيل حركة المرور.