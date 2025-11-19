«بيبي شارك» .. بدأت مع الأطفال وانتهت في البورصة!

تحولت أغنية "بيبي شارك" من مقطع طفولي بسيط إلى واحدة من أشهر الظواهر الرقمية في العالم، بعدما حصدت أكثر من 14 مليار مشاهدة على منصة يوتيوب، لتصبح من أكثر المقاطع مشاهدة في تاريخ المنصة.

ولم يقتصر تأثيرها على الجانب الثقافي فحسب، بل امتد إلى المجال الاقتصادي أيضًا، إذ قفزت أسهم الشركة المنتجة للأغنية في أول يوم تداول لها بنسبة 62%، مما يعكس قوة هذه الظاهرة وقدرتها على تحويل محتوى طفولي بسيط إلى مشروع عالمي واسع التأثير.

وقفزت أسهم شركة "بينكفونغ – Pinkfong" في كوريا مبتكرة أغنية "Baby Shark" بنسبة 62% في أول يوم لتداولها،، وذلك بعد طلب قوي على الطرح العام الأولي المحدود.

وحصدت أغنية "بيبي شارك"، أكثر من 16 مليار مشاهدة، لتصبح الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وقد حظيت الصفقة بشعبية كبيرة لدرجة أن المستثمرين عرضوا شراء أكثر من 600 ضعف عدد الأسهم المباعة.

تأسست الشركة في عام 2010 على يد كيم مين-سوك وسون دونغوو وتُقدَّر ثروة العائلة بنحو 246 مليار وون (169 مليون دولار) وفقاً لحسابات بلومبرغ عند سعر الطرح.

ويرجع جزء كبير من الثروة إلى أغنية "Baby Shark" إلى كيم، وتُقدَّر ثروته الشخصية بنحو 97.3 مليار وون (66.4 مليون دولار)، ما يعكس حصته البالغة 18% في شركة بينكفونغ قبل الطرح العام الأولي.

وبفضل النجاح غير المسبوق للأغنية، بدأ تداول أسهم شركة "بينكفونغ" في سوق "كوسداك – KOSDAQ" الكوري المخصّص للشركات الصغيرة، اليوم الثلاثاء.