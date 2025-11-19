لوحة للفنان النمساوي جوستاف كليمت تصبح أغلى عمل فني حديث يباع في مزاد
بيعت لوحة للفنان النمساوي جوستاف كليمت الثلاثاء مقابل 4ر236 مليون دولار، لتصبح بذلك أغلى عمل من الفن الحديث يُباع في المزاد على الإطلاق، وفق ما أعلنت دار المزادات سوذبيز.
وأوضحت الدار أن لوحة "صورة إليزابيث ليدرير" أصبحت ثاني أغلى عمل فني يباع في المزاد في التاريخ، والأغلى على الإطلاق في تاريخ سوذبيز.
وتجسد اللوحة، التي رسمها كليمت بين عامي 1914 و1916، ابنة زوجين صناعيين دعما الفنان مرارا.
وشارك العديد من المهتمين في حرب مزايدة استمرت 20 دقيقة، ولم يُكشف عن هوية المشتري الفائز على الفور.
يذكر أن أغلى عمل فني تم بيعه في المزاد على الإطلاق هو لوحة "سالفاتور موندي" المنسوبة إلى ليوناردو دا فينشي (1452-1519)، والتي بيعت في نيويورك عام 2017 مقابل 3ر450 مليون دولار.
