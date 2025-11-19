بريطانيا: عملة تذكارية تحتفي بفريدي ميركوري

تحتفل دار سكّ العملة الملكية البريطانية بالمغني الراحل، فريدي ميركوري، من خلال إصدار عملة جديدة تحمل تصميماً يحتفي بمرور 40 عاماً على أدائه الأسطوري في حفل لايف إيد.

وتحمل العملة صورة لميركوري، قائد فرقة كوين، وهو يلقي رأسه إلى الخلف ممسكاً بحامل الميكروفون في منتصف الأداء، ويمتد على حافة العملة سطر موسيقي يرمز إلى مدى صوته الذي بلغ أربعة أوكتافات.

وقامت كاشميرا بلسارا، شقيقة ميركوري، بسكّ أول نسخة من العملة بدار السك في ويلز، الأسبوع الماضي.

وتوفي ميركوري عام 1991 عن عمر 45 عاماً، بعد يوم فقط من إعلانه العلني إصابته بفيروس نقص المناعة البشري (إتش آي في).