5 مبدعين يحصدون جائزة «كنز الجيل»

يُكرّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة «كنز الجيل» في حفل يستضيفه «قصر المويجعي»، خلال اليوم الأول من مهرجان العين للكتاب 2025، الذي يُنظمه المركز خلال الفترة من 24 حتى 30 الجاري.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «فخورون بما حققته جائزة كنز الجيل التي تستمد اسمها من قصيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونؤكد أنها محطة مهمة في مسيرة طويلة من دعم الإبداع والتميز، ونأمل أن تكون هذه الجائزة حافزاً للأجيال القادمة من الشعراء والباحثين والفنانين، لتقديم أعمال شعرية قيّمة تستلهم من التجربة الإبداعية الفريدة للوالد المؤسس».

وفاز في الجائزة عن فرع «الفنون» الفنانة نجاة فاروق سليمان (مصر)، عن لوحتها «سرت من عيني دموعي»، لما تميزت به من تركيب بصري وعمق مفاهيمي، وعن فرع «الإصدارات الشعرية» فاز الشاعر حامد زيد (الكويت) عن ديوانه «وابقى جبل»، وفي فئة «المجاراة الشعرية» فاز الشاعر علي الحارثي (سلطنة عمان) عن قصيدته «صدى النور»، لنجاحها في التماهي التام مع قصيدة المغفور له الشيخ زايد «لي سرت من العين سرايه»، أما عن فرع الدراسات والبحوث، ففاز الكاتب والباحث الإماراتي، علي أبوالريش، عن كتابه «زايد عوالم شعرية سقفها المدى».

وفاز عن فئة «الشخصية الإبداعية» الشاعر الإماراتي، محمد راشد الشامسي، تقديراً لغزارة إنتاجه وعطائه المميز، عبر مسيرته الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي.

وسيُمنح الفائز بلقب الشخصية الإبداعية رصيعة ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى 500 ألف درهم، في حين يحصل كل فائز في الفروع الأخرى على رصيعة ذهبية، وشهادة تقدير، وجائزة بقيمة 200 ألف درهم.