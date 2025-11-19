«إكسبوجر» يعود مع 420 عدسة من حول العالم

تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، يعود المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورة جديدة، ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 29 يناير حتى الرابع من فبراير المقبلين، بالجادة في الشارقة، احتفاءً بـ10 سنوات من بناء واحدة من أبرز منصات التصوير البصري في العالم، وما حققه من ترسيخ لثقافة الصورة ورسالتها كوسيلة للتعبير والمعرفة والتأثير في القضايا العالمية الكبرى.

ويشهد «إكسبوجر 2026» مشاركة استثنائية هذا العام مع أكثر من 420 فناناً بصرياً من أنحاء العالم يقدمون برنامجاً يتجاوز 570 فعالية تجمع بين المعارض الفنية والحوارات المتخصصة والعروض السينمائية ولقاءات الخبراء على مساحة 49 ألف متر مربع.

ويقدّم المهرجان هذا العام 95 معرضاً تضم 3200 عمل بصري.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، يعلن «إكسبوجر» برنامج ضيف شرف، إذ يستقبل هذا العام مدينة أثينا اليونانية ضيف شرف.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «حين أطلقنا إكسبوجر قبل 10 سنوات، لم نكن نؤسّس لحدثٍ فني، بل لمساحة جديدة لحوار إنساني عالمي بين العالم وصورته.. حوار تقوده القصص، وتصنعه العدسة، ويترجمه التأثير، وجاء المهرجان ليترجم نظرتنا للصورة باعتبارها قوة تبني الحوار».

وأكد حرص «إكسبوجر» منذ إطلاقه على ترسيخ دور الصورة بوصفها لغة عابرة للثقافات، تقرب الآراء ووجهات النظر وتعكس الواقع وتساهم في صناعته، وإعادة توجيهه على كل المستويات، مشيراً إلى أنه مع دخول «اكسبوجر» عقده الثاني، أصبح يشكل مجتمعاً دولياً للمصورين وصانعي الصورة، بينما قال عمدة أثينا، هاريس دوكاس: «يمثل اختيار مدينتنا ضيف شرف في هذا الحدث الدولي الكبير الذي تحتضنه الشارقة علامة فارقة، ودليلاً على مكانة أثينا الثقافية المتجذرة ودورها المستمر في إلهام الفنانين والمبدعين حول العالم، فهذا الاحتفاء العالمي بأثينا يبرز عمق تاريخها الإنساني وروحها المعاصرة المنفتحة على الابتكار والتعبير البصري».

طارق علاي:

