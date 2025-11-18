تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

كشف الفنان المصري تامر حسني، اليوم، تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، التي استدعت خضوعه لجراحة دقيقة في ألمانيا، واستئصال جزء من كليته.

وقال حسني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لم أكن أرغب في الحديث عن أزمتي الصحية أو أموري الشخصية، وأسعى دائماً للظهور بشكل طبيعي. لكن بما أن الخبر تم تداوله، أود أن أوضح أنني أعاني منذ فترة من أزمة صحية في الكلى".

وأضاف: "منذ أيام، استدعت حالتي التدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزء من الكلى. الحمد لله على كل حال. شكراً لكل من حاول الاطمئنان عليّ، وشكراً لكل من دعا لي وما زال يدعو".