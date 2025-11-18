متطوع محب للنظافة يدمر قطعة فنية في متحف.. بحسن نية

لم يستطع موظفو متحف كيلونغ للفنون في تايوان منع تدمير قطعة فنية لا تُقدّر بثمن على يد متطوع حسن النية، استخدم حفنة من ورق التواليت لتنظيفها من الغبار.

ويتألف العمل الفني، المعنون «النحو المقلوب 16»، من مرآة مغطاة بالغبار مثبتة على لوح خشبي بسيط، وفي وسطه بقعة صغيرة، تُجسّد الوعي الثقافي لمجتمع الطبقة المتوسطة.

وتراكمت طبقة الغبار السميكة التي تغطي «النحو المقلوب 16» على مدى 40 عاماً، وكانت جزءاً لا يتجزأ من العمل الفني، ولكن بالنسبة للمتطوع الذي يساعد موظفي متحف كيلونغ للفنون في الحفاظ على الأعمال الفنية في حالة ممتازة، لم يكن هذا الغبار سوى أوساخ دخيلة تحتاج إلى التنظيف.

وبعد أن فشل في إدراك الأهمية الفنية للأوساخ المتراكمة، تسبب المتطوع في أضرار لا يمكن إصلاحها للعمل الفني قبل أن يتدخل موظفو المتحف الآخرون.

وصرح نائب المدير تشنغ تينغ تشينغ بأن المكتب عقد محادثات طارئة عقب الخطأ، ويناقش حالياً إمكانية تعويض الفنان، وفقاً لما ذكرته صحيفة «كونفيدينثيال» التايوانية.