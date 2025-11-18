شاب بين الحياة والموت بسبب تحدٍ: حاول ابتلاع شطيرة برجر كاملة دون مضغ

يصارع شاب يوناني الموت في المستشفى بعد أن ابتلع شطيرة برجر كاملة دون مضغها في تحدٍّ أثناء تناوله وجبة مع أصدقائه. ويُعالج الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً في وحدة العناية المركزة بمستشفى جي. جينيماتاس في كوروبي، اليونان، ولا يزال في حالة حرجة.

وقال رئيس الاتحاد اليوناني لعمال المستشفيات العامة، ميخاليس جياناكوس: «لا يُمكن إنقاذه إلا بمعجزة، إنه في حالة حرجة للغاية». وتساءل كيف يُمكن لشاب أن يُحمّل نفسه مسؤولية ابتلاع برجر كامل دون مضغ.

وأضاف: «حتى لو تلقى الإسعافات الأولية، فإن تدخل الطبيب ضروري، لأن ترك الدماغ بدون أكسجين يُسبب ضرراً لا يُمكن إصلاحه».

ونفت عائلة الشاب مزاعم مشاركته في تحدٍّ. ومع ذلك، ووفقاً لشهود عيان، فقد خرج الشاب لتناول الطعام مع أصدقائه، وزُعم أنه حاول تناول البرجر بأكمله بأسرع ما يمكن.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كونستانتينا ديموغليدو، وفقاً لصحيفة «مترو» إن السلطات ستطلب تسجيلات من المطعم لتحديد ما إذا كان أحد قد شجعه على ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة.

من ناحيتها، أشارت الرئيسة السابقة لجمعية أطباء مستشفى أثينا - بيريوس، ماتينا باغوني، إلى أن الشابين راهنا على ابتلاع برجر كامل، ما تسبب في انسداد مجرى الهواء لدى الشاب الراقد في العناية المركزة، مضيفة: «هذه ظروف مأساوية».