عطل تقني يوقف "إكس" ومواقع عالمية

تسبب عطل في خدمة "cloudflare"، اليوم، في تعطل منصة "إكس" وعدد من المواقع الإلكترونية العالمية لدى العديد من المستخدمين في أنحاء العالم.

وتوقفت الصفحة الرئيسية لمنصة "إكس" عن التحديث، وعانى المستخدمون من صعوبة فتح الملفات الشخصية أو إرسال التغريدات، بسبب عطل تقني واسع في شركة Cloudflare الأمريكية التي توفر خدمات الحماية وتسريع المواقع لملايين المنصات حول العالم، ومن بين عملائها الكبار "إكس"، بالإضافة إلى شات جي بي تي وغيرها من المواقع حول العالم.

وسجل موقع "داون ديتكتر" 18 ألف بلاغ في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، فيما شهدت الهند آلاف الشكاوى أيضاً.

ولم تصدر إكس أو شركة " cloudflare" أي بيان رسمي، لكن صفحة حالة الخدمة في الشركة تظهر أن الفرق الهندسية تعمل على الحل مع مزودين خارجيين، والخدمات بدأت تعود لطبيعتها في معظم المناطق، مع بقاء بعض البطء الخفيف لدى عدد محدود من المستخدمين.