تحديث "آي أو إس 26.2".. أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون

أصدرت شركة أبل، النسخة التجريبية الأولى من تحديث نظامها "آي أو إس 26.2"، بمزايا وتغييرات جديدة في هواتف آيفون.

وقالت الشركة في بيان إن من المخطط طرح التحديث لجميع المستخدمين في شهر ديسمبر المقبل، دون تحديد تاريخ محدد للإطلاق.

ويمكن التحديث الجديد المستخدمين من التحكم بدقة درجة شفافية تأثير الزجاج السائل الذي يظهر على الساعة، بحيث يمكن اختيار مظهر أكثر وضوحًا أو أكثر ضبابية. ويأتي هذا بعد أن أتاح التحديث المتوفر حاليًا لهواتف آيفون خيارَي شفاف ومُعتم لتأثير الزجاج السائل.

يسمح التحديث القادم إلى هواتف آيفون بإضافة منبّه للتذكيرات داخل تطبيق التذكيرات. فبعد تحديد الوقت، يمكن للمستخدم تفعيل خيار عاجل، ليُصدر الهاتف تنبيهًا صوتيًا في الموعد المحدد للتذكير.

أضاف التحديث إلى تطبيق الأخبار أزرار للوصول السريع إلى أقسام مثل: الرياضة، والألغاز، والسياسة، والأعمال، والطعام.

يتيح التحديث الجديد ضبط إعدادات الهاتف بحيث تومض شاشته عند تلقي إشعار جديد، وفي الوقت الحالي يتوفر خيار واحد فقط هو وميض فلاش الكاميرا الخلفي عند وصول الإشعارات.

وسيصبح بإمكان مستخدمي سماعات آيربودز في دول الاتحاد الأوروبي استخدام مزية الترجمة الفورية ابتداءً من التحديث القادم، باستخدام سماعات "أيربودز"، وتتيح هذه المزية الحصول على ترجمة مباشرة للمحادثات بلغات مختلفة، على سبيل المثال: إذا كنت تتحدث الإنجليزية ويتحدث الطرف الآخر الفرنسية، يمكن للمساعد الصوتي سيري أن يُخبرك فورًا بما يقوله بلغتك عبر سماعاتك.

يأتي هذا التحديث في وقت تشهد فيه أبل تغييرات استراتيجية في تصميم النظام وتجربة المستخدم، من تحسين الوصول والتنبيهات إلى تمكين التخصيص وإمكانية تغيير المساعد الصوتي.

ويعكس ذلك توجه أبل نحو منح المستخدمين مرونة أكبر، لكن مع الحفاظ على الخصوصية والأمان.