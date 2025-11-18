نجحت الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي اختتمت أول من أمس، في اجتذاب مليون و400 ألف و730 زائراً من 206 جنسيات، وسط مشاركة أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، ليستكمل المعرض مشروع الإمارة الحضاري، بنيله للعام الخامس على التوالي لقب أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر، إذ جمع خلال «مؤتمر الناشرين» 1599 ناشراً من 116 دولة، عقدوا 3321 اجتماعاً، على مدار يومين.

وحقق المعرض نسب رضا عالية من مختلف فئات الزوار والمشاركين، إذ عبّر 96.3% من الزوّار عن رضاهم عن تجربتهم، وأعرب 90.91% من العارضين عن رضاهم عن مستوى التنظيم والمشاركة.

وفي مشهد يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تمكين المعرفة ودعم صناعة النشر العربي، وجّه سموه بتخصيص 4.5 ملايين درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بإصدارات المشاركين في المعرض.

كما أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، إعفاء دور النشر السودانية من رسوم المشاركة في الدورة الـ44، في خطوة تعكس التزام الشارقة دعم الناشرين العرب في مواجهة التحديات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «قدّم معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ44 تجربة ركّزت على القارئ بوصفه المحور الأساسي للمعرفة، فمن خلال شعار (بينك وبين الكتاب) عاش الزوّار على مدى 12 يوماً تجربة شخصية مع القراءة، إذ وجد كل قارئ مساحة حيّة تفاعل معها بطريقته، واكتشف من خلالها ما يعبّر عن ذاته ويغذّي فضوله المعرفي».

وأضاف: «شكّل التنوع الثقافي الذي شهده المعرض باستقبال زوار من 206 جنسيات، موقع الشارقة الراسخ كمركز عالمي للحوار الإنساني، عاكساً رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي آمن بأن الكتاب هو أساس بناء الإنسان فكرياً ومجتمعياً، ومن خلال توجيهات الشيخة بدور القاسمي، تتبنى الهيئة رسالة واضحة: أن المعرض مساحة تلتقي فيها المعرفة مع الثقافة، والكلمة مع التجربة، ويجد فيه القارئ ما يغذّي فكره، ويقوّي صلته بالعالم من حوله».

