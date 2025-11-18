فضاء للمغامرة والطبيعة

يتألق شعار حتّا مضاءً بأشعة الشمس فوق سفوح جبال الحجر، في مشهد يُجسّد الروح الجبلية الخاصة بالمنطقة، ويُبرز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الطبيعية في إمارة دبي، فحتّا ليست مجرد معلَم سياحي، بل فضاء واسع للمغامرة والطبيعة، يجمع بين التضاريس الوعرة والمسارات الجبلية، والهواء النقي الذي يجذب عشّاق الرياضة والاستكشاف.

ويُعدّ الشعار - الذي يبلغ ارتفاعه 19.28 متراً والمسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية - نقطة جذب بارزة، يقصدها الزوّار للاستمتاع بإطلالات بانورامية على الجبال المحيطة، وعيش تجربة تُبرز جمال المكان وفرادة مكوّناته الطبيعية.