توم كروز مكرَّماً بـ «أوسكار» فخرية: السينما هويتي

كيف يمكن تلخيص مسيرة توم كروز الممتدة 45 عاماً في خطاب من أربع دقائق؟ هكذا علّق المخرج أليخاندرو إيناريتو، أول من أمس، خلال تكريم هوليوود للنجم كروز بمنحه جائزة أوسكار فخرية، ووصف إيناريتو الأمر بأنه «مهمة مستحيلة».

ووزعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تماثيل أوسكار فخرية على توم كروز، وثلاثة فنانين آخرين اختارهم مجلس محافظي الأكاديمية، واختير كروز (63 عاماً) الذي تم ترشيحه لـ«الأوسكار» أربع مرات من دون أن يفوز بها، تقديراً لمسيرته الممتدة.

وخلال تسلّمه الجائزة، تحدث كروز عن تأثير مشاهدة الأفلام في دور العرض فيه عندما كان طفلاً، وأشار إلى أنه عمل في كل وظيفة ممكنة ليكسب المال بهدف شراء تذاكر السينما.

وقال كروز: «سأفعل دائماً كل ما بوسعي لدعم هذا الفن ومناصرة الأصوات الجديدة، لحماية ما يجعل السينما قوية»، وأصيب كروز بكسر في كاحله أثناء تصوير أحد المشاهد الخطرة عام 2017، وأضاف: «صناعة الأفلام ليست ما أقوم به، بل هي هويتي».