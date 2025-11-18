«الفريج الأزرق» يكشف سره «بالمجان» على مسرح دبي الوطني

يستعد مسرح دبي الوطني، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، لعرض مسرحية الأطفال «سرّ الفريج الأزرق»، من تأليف عبدالله المهيري وإخراج حمد الحمادي، مساء غدٍ، في أمسية مفتوحة ومجانية للعائلات والأطفال، ضمن مبادرات المسرح الرامية إلى جعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية للأسرة الإماراتية.

وتُعدّ «سرّ الفريج الأزرق» عملاً فنياً موجّهاً للأطفال والعائلات، ويستلهم أجواءه من الفرجان الإماراتية التي تمتزج فيها البساطة بروح الحكاية الشعبية. وتدور الأحداث في «الفريج الأزرق»، وهو حيّ غامض يكتنفه البحر بألوانه وأصواته، وتعيش فيه مجموعة من الأطفال يكتشفون سرّاً خفياً يغيّر نظرتهم إلى الشجاعة والتعاون والخيال.

وأكد المخرج حمد الحمادي حرص فريق العمل على إشراك الطفل في السرد المسرحي ليكون جزءاً فاعلاً من التجربة وليس مجرد متفرج، موضحاً أن المشاهد والحوارات والحركة في «سرّ الفريج الأزرق» صُممت لتشكّل عناصر تفاعلية تُحفّز خيال الطفل وتشجّعه على التفكير والاكتشاف.

وأضاف أن العمل يسعى لتقديم رسالة تربوية وإنسانية في قالب فني مشوّق يجمع بين المتعة والمعرفة، حيث يتناول موضوعات قريبة من عالم الطفل، ويركّز على قيم التعاون والشجاعة والمحبة والانتماء للمجتمع.

من جانبه، أكد مؤلف المسرحية، عبدالله المهيري، أن «سرّ الفريج الأزرق» لا تُقدَّم بوصفها مجرد حكاية تُروى للأطفال، بل تُشكّل مساحة تفاعلية لاكتشاف الذات من خلال الخيال، مشيراً إلى أن العمل يسعى إلى إعادة تعريف الدهشة باعتبارها بوابة للمعرفة، وأداة تُنمّي لدى الطفل حب الاستكشاف والتأمل في العالم من حوله.

وأضاف أن النص كُتب بروح تحتفي بالطفولة وقيمها النقية، وبطريقة تُحفّز خيال الطفل وتدعوه للتفكير الإيجابي والإبداعي، مؤكداً أن المسرح يظل وسيلة فعّالة لترسيخ القيم الإنسانية بأسلوب ممتع ومؤثر.

