ببصمة دبي في مشهد الأزياء.. أسبوع الموضة يعود بموسم جديد

يعود أسبوع دبي للموضة، الحدث الأبرز ضمن فعاليات الموضة في دبي، مع نسخته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2026 – 2027 إلى حي دبي للتصميم في الفترة من الأول إلى السادس من فبراير المقبل، ليقدّم برنامجاً حافلاً بعروض الأزياء الاستثنائية والفعاليات الحصرية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة.

ويواصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، إسهامه في رسم معالم قطاع الأزياء العالمي وترك بصمته المميزة في مشهد الأزياء انطلاقاً من دبي، من خلال هذا الحدث العالمي البارز الذي يسبق فعاليات أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، وستشارك في النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة نخبة من أبرز علامات الأزياء المحلية والإقليمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن عدد من العلامات من الهند وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، إذ ستسلط كلّ علامة الضوء على تصاميمها الفريدة التي ستُثري منصّات العرض.

وتأتي الدورة المقبلة من أسبوع دبي للموضة بعد النجاح الذي حقّقته نسخة ربيع وصيف 2026 المتميّزة، التي نجحت في استقطاب نخبة من المصمّمين من المنطقة والعالم وتنظيم العروض والفعاليات الخاصة في أنحاء دبي، والجلسات الحوارية الملهمة في إطار برنامج «Thread Talks V.04» وبرنامج الجهات الراغبة في الشراء، فضلاً عن العديد من الفعاليات والأنشطة التسويقية.

واستكمالاً للنجاح تَعِد نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027 عشّاق الأزياء بمجموعة مميّزة من العروض ومجموعات الأزياء المختارة والجلسات الحوارية الثرية مع روّاد القطاع، لتسليط الضوء على مستقبل الاستدامة والشمولية والحرفية والأزياء الرقمية، وإضافة إلى عروض الأزياء، ستسهم فعاليات إطلاق المجموعات الحصرية وحفلات العشاء الخاصة والأنشطة الاستراتيجية لتعزيز شبكة العلاقات في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة وجهة رائدة للإبداع والأعمال.

برنامج «الجهات الراغبة»

إضافة إلى الفعاليات التي سيجري تنظيمها في حي دبي للتصميم وأنحاء دبي، ستشمل النسخة الجديدة من أسبوع دبي للموضة، برنامج الجهات الراغبة في الشراء ومجموعة من العروض الخاصّة والعروض الأولية للمجموعات الجديدة، التي من شأنها أن تسهم في وصول نخبة عالمية من أبرز الجهات الراغبة في الشراء من أوروبا وأميركا وغيرها إلى مجموعة من المصمّمين الذين يطمحون إلى الارتقاء بإبداعاتهم إلى الساحة العالمية، ويمنح برنامج الجهات الراغبة في الشراء بأسبوع دبي للموضة فرصاً حصريةً للدخول إلى صالات العرض والمشاركة في العروض الأولية للمجموعات الجديدة وتقييم العلامات الناشئة.